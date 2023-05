Robot aspirapolvere con prezzo DIMEZZATO, 52% di sconto su Amazon

Amazon è sempre pronta a catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori di tutta Italia, con il lancio di una nuova campagna promozionale che la vede scontare uno dei prodotti più richiesti del momento, un robot aspirapolvere di marca Shark, raggiungendo un prezzo veramente concorrenziale.

Robot aspirapolvere, il prezzo è assurdo

Un risparmio di 310 euro per gli utenti che sceglieranno di aggiungere al proprio carrello il robot aspirapolvere Shark RV2500SEU, un buonissimo modello che include al proprio interno anche una base di ricarica e di svuotamento, in questo modo l’utente non dovrà mai svuotare manualmente il contenitore incluso nel robot, ma ricorrere una volta al mese allo svuotamento della base.

Il prezzo di listino era di 599 euro, approfittando dell’ottima campagna promozionale, la spesa finale è stata ridotta a soli 289 euro, in questo modo il risparmio è assicurato. Aggiungetelo qui al carrello.

Tra le più interessanti specifiche tecniche del prodotto annoveriamo la spazzola anti hair wrap, ovvero i capelli non si attorciglieranno attorno alla stessa (come accade invece per tutti gli altri robot aspirapolvere), la nuova tecnologia di navigazione laser con intelligenza artificiale, e verifica dello spazio a 360 gradi, per la creazione di una mappatura di alta qualità. Il tutto è compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, e controllabile dall’applicazione mobile dedicata.