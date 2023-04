Vodafone, la nuova promo del mese promette uno smartphone a 3 euro

Vodafone continua a sorprendere con le sue straordinarie promozioni che includono smartphone nuovi a meno di 3€ al mese. Dopo aver proposto un Motorola a costo zero, l'operatore offre ora un'opzione ancora più interessante.

Vodafone: i modelli disponibili a prezzi stracciati

Questa volta, Vodafone non si limita a un singolo modello, ma mette a disposizione dei clienti una gamma di smartphone tra cui scegliere. Si tratta di dispositivi di recente lancio, offrendo l’opportunità di acquistare un nuovissimo smartphone a meno di 3€ al mese.

Le promozioni Vodafone sono disponibili sia per i nuovi clienti che passano da un altro operatore, sia per i clienti Vodafone che vogliono cambiare offerta. Alcuni smartphone sono riservati ai nuovi utenti, ma l’operatore ha promozioni per tutti.

Tra gli smartphone in offerta speciale, spicca il nuovo Honor 70 Lite 5G. Questo dispositivo Android di alta qualità, con display touchscreen da 6,5 pollici e fotocamera da 50 megapixel, supporta la connettività 5G. Il prezzo di listino è di 399,99€, ma con Vodafone è possibile averlo a 4,99€ al mese per 24 mesi, più un anticipo di 9,99€ con carta di credito presso i punti vendita Vodafone.

Per accedere a questi prezzi pazzeschi, è necessario sottoscrivere una delle promozioni Vodafone. Tra le più convenienti c’è la Family Plan, con giga illimitati a 9,99€ al mese. Altre offerte includono 100 GB Red Max, 50 GB Red Pro, Junior, Under 25 e C’All, con rate mensili dello smartphone a 6,99€ al mese e costi promozionali inferiori rispetto alla Family Plan. Inoltre, queste offerte prevedono un recesso gratuito, mentre la Family Plan ha un costo di 100€.

L’Honor 70 Lite 5G non è l’unico smartphone disponibile con Vodafone. Infatti, è possibile portarsi a casa modelli come l’Honor X6 e l’Oppo A17 a soli 2,99€ al mese per 24 mesi.