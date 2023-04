Iliad: il 4 maggio presentazione delle linee business

L’operatore Iliad Italia il prossimo 4 maggio 2023 dovrebbe presentare alcune offerte dedicate a professionisti ed imprese, più comunemente chiamate offerte business.

Già da diversi anni il Gruppo Iliad aveva fatto intendere di voler entrare anche in Italia nel mercato B2B, analogamente a quanto fatto nel 2021 in Francia con Free Pro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Iliad sta per debuttare anche nel mercato business

L’intenzione di lanciare il segmento B2B di Iliad Italia era stata poi confermata il 22 Marzo 2022 durante la presentazione dei risultati finanziari riferiti al quarto trimestre del 2021 del Gruppo Iliad. In particolare, riferendosi al mercato italiano, nelle slide della presentazione era presente la dicitura “B2B nei prossimi mesi”, spiegando inoltre come l’azienda avrebbe l’intenzione di affrontare un “mercato in crescita” sfruttando la “forte consapevolezza del marchio e il know-how” acquisiti in Francia e in Polonia.

In vista del lancio, già ad inizio 2022 Iliad Italia aveva cominciato a cercare alcune figure professionali che serviranno all’operatore per costruire la struttura necessaria per entrare nel mercato B2B. Iliad Italia sta preparando un evento per raccontare delle novità in arrivo che si svolgerà il prossimo 4 Maggio 2023 dalle ore 09:15, presso Superstudio Più a Milano.

Nel segmento Business l’operatore dovrebbe proporre offerte sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile, così come avviene in Francia con Free Pro. Molto probabilmente, per promuovere le sue offerte per clienti con Partita IVA (professionisti e aziende), Iliad non utilizzerà il suo attuale sito Iliad.it, che rimarrà invece dedicato al segmento consumer, ma dovrebbe utilizzare un sito web separato. Per avere maggiori dettagli non ci resta che attendere il giorno del debutto, ormai molto vicino.