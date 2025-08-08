Ad Agosto Iliad lancia nuove offerte con giga a volontà

Non serve più aspettare! Con l’arrivo di Agosto, Iliad ripropone le sue offerte più popolari, riproponendole in una veste tutta nuova per chi cerca libertà e giga in abbondanza. L’operatore low-cost torna a conquistare il mercato mobile rilanciando la tanto attesa TOP300 Plus, insieme alle due alternative TOP250Plus e TOP 150Plus, pensate per adattarsi a ogni tipo di esigenza digitale.

Iliad: tre piani, tre profili, quale fa per te?

La parola d’ordine resta sempre la stessa, trasparenza. Senza costi nascosti, senza vincoli contrattuali e con la possibilità di attivare tutto online in pochi minuti. Ogni piano include chiamate e SMS illimitati, traffico dati generoso e connettività 5G, rendendoli appetibili sia per i più giovani che per i professionisti sempre connessi. Un’offerta che mira a fidelizzare l’utente senza obblighi, grazie a una politica tariffaria chiara e vantaggiosa.

La scelta più accessibile è la TOP 150 Plus, proposta a 7,99€ al mese. Essa offre 150GB in Italia, 20GB in Europa e tutti i vantaggi già citati, come 5G incluso e chiamate illimitate. È perfetta per un uso quotidiano tra social, navigazione e qualche video in streaming. Chi desidera di più può optare per la TOP 250 Plus, a 9,99€ al mese, con 250GB e 25GB per il roaming europeo. Una tariffa pensata per chi utilizza lo smartphone in modo intenso, magari per lavorare da remoto o guardare contenuti ad alta definizione anche fuori casa.

Ma il vero punto di forza è la TOP 300 Plus. Questa prevede infatti 300GB in Italia, 30GB in UE, sempre in 5G e sempre a 11,99€ mensili. È l’offerta perfetta per gamer, streamer, studenti o chi usa il proprio telefono come hotspot. Si attiva direttamente dal sito ufficiale di Iliad, con consegna della SIM a domicilio e un costo iniziale di attivazione di 9,99€. Insomma un quest’estate 2025 Iliad alza il livello delle sue offerte mobili, puntando tutto su giga, velocità e nessuna sorpresa inaspettata in bolletta.