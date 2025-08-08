IliadNewsOfferteOperatori Telefonici

Ad Agosto Iliad lancia nuove offerte con giga a volontà

Tariffe trasparenti, 5G incluso e nessun vincolo per l’estate 2025 grazie ad Iliad

Non serve più aspettare! Con l’arrivo di Agosto, Iliad ripropone le sue offerte più popolari, riproponendole in una veste tutta nuova per chi cerca libertà e giga in abbondanza. L’operatore low-cost torna a conquistare il mercato mobile rilanciando la tanto attesa TOP300 Plus, insieme alle due alternative TOP250Plus e TOP 150Plus, pensate per adattarsi a ogni tipo di esigenza digitale.

Iliad: tre piani, tre profili, quale fa per te?

La parola d’ordine resta sempre la stessa, trasparenza. Senza costi nascosti, senza vincoli contrattuali e con la possibilità di attivare tutto online in pochi minuti. Ogni piano include chiamate e SMS illimitati, traffico dati generoso e connettività 5G, rendendoli appetibili sia per i più giovani che per i professionisti sempre connessi. Un’offerta che mira a fidelizzare l’utente senza obblighi, grazie a una politica tariffaria chiara e vantaggiosa.

La scelta più accessibile è la TOP 150 Plus, proposta a 7,99€ al mese. Essa offre 150GB in Italia, 20GB in Europa e tutti i vantaggi già citati, come 5G incluso e chiamate illimitate. È perfetta per un uso quotidiano tra social, navigazione e qualche video in streaming. Chi desidera di più può optare per la TOP 250 Plus, a 9,99€ al mese, con 250GB e 25GB per il roaming europeo. Una tariffa pensata per chi utilizza lo smartphone in modo intenso, magari per lavorare da remoto o guardare contenuti ad alta definizione anche fuori casa.

Ma il vero punto di forza è la TOP 300 Plus. Questa prevede infatti 300GB in Italia, 30GB in UE, sempre in 5G e sempre a 11,99€ mensili. È l’offerta perfetta per gamer, streamer, studenti o chi usa il proprio telefono come hotspot. Si attiva direttamente dal sito ufficiale di Iliad, con consegna della SIM a domicilio e un costo iniziale di attivazione di 9,99€. Insomma un quest’estate 2025 Iliad alza il livello delle sue offerte mobili, puntando tutto su giga, velocità e nessuna sorpresa inaspettata in bolletta.

