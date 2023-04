Android impazzisce oggi, le app a pagamento sono gratis sul Play Store

Complice il periodo primaverile, sembra che il mondo Android stia fiorendo particolarmente con grandi novità. Gli aggiornamenti, programmati proprio per questa fase dell’anno, stanno arrivando per migliorare la piattaforma più famosa al mondo. Bisogna infatti ricordare che il robottino verde è diffuso in maniera estremamente capillare in oltre 60 paesi del mondo, su più di 2 miliardi di dispositivi.

Questo significa una sola cosa: dominio senza precedenti. Nonostante la concorrenza con Apple e il suo sistema operativo iOS sia serrata, non ci sono dubbi su quale sia il sistema più esteso in assoluto. Tutto ciò è anche merito del Play Store, il market più famoso del mondo che ogni giorno si occupa di fornire al pubblico grandi opportunità tra applicazioni e giochi. Molti di questi titoli sono a pagamento, ma oggi gli utenti potranno avere una grande sorpresa proprio all’interno del Play Store di Google.

Android regala anche oggi sul suo Play Store una gioia agli utenti: questi titoli a pagamento sono gratis

Tutti sapevano che stavano per arrivare nuovi titoli a pagamento da scaricare gratis ed effettivamente il mondo Android non ha tradito le aspettative. Proprio qui in basso c’è una piccola lista con alcuni dei tanti contenuti che finiscono in promozione oggi sul Play Store.

Ovviamente per poter procedere al download tutto quello che dovrete fare sarà solo individuare il titolo e cliccare su di esso. Quest’ultimo sarà infatti a sua volta collegato ad un link diretto verso il celebre market dove potrete far partire il download in maniera estremamente semplice. Ricordiamo poi che tutti i titoli scaricati gratis adesso, saranno gratis per sempre su ogni vostro dispositivo Android. Ovviamente non dovete dimenticare di collegarvi sempre con lo stesso account di Google.