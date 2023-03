Android TV riceve un aggiornamento a sorpresa

Android TV, nonostante per alcuni utenti sia stato sostituito da Google TV, è ancora molto utilizzato in tutto il mondo e, secondo le ultime indiscrezioni, sta ricevendo un nuovo aggiornamento.

In particolare, il colosso di Mountain View ha introdotto il supporto per i profili sulla piattaforma. Nello specifico, nella sezione Discover degli utenti hanno visualizzato un’icona di cambio profilo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Android TV a sorpresa riceve un nuovo aggiornamento

Premendo su questa nuova icona, si apre una pagina che chiede di “selezionare l’account principale per la tua TV“. Inoltre, vengono mostrate le opzioni dedicate all’aggiunta o alla rimozione di un account. La seconda pagina, invece, informa l’utente che l’account principale viene utilizzato per le liste di controllo e per gli acquisti.

Soffermandoci un po’ di più sulle immagini disponibili, sembrerebbe che la funzionalità disponibile per Android TV sia diversa da quella per Google TV. Difatti, non è presente un selettore di utenti bensì somiglia maggiormente ad una nuova interfaccia dedicata al controllo degli account Google collegati al dispositivo.

Tuttavia, considerando le poche informazioni a disposizione, potrebbe anche esserci di più: insomma, occorrerà attendere prima di esprimere la propria opinione. Google, ad esempio, potrebbe avere anche altro in mente, ad esempio collegare questa funzione a YouTube, che includerebbe il selettore di profili evitando all’utente di creare diversi profili nell’applicazione.