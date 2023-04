Comet è FUORI DI TESTA, offerte smartphone al 70% contro Amazon

Tutti gli sconti più clamorosi di giornata arrivano certamente da parte dei volantini delle aziende che operano sul territorio. La tecnologia fa gola a molti e non ci sono dubbi sul fatto che siano tantissimi gli utenti che ogni giorno si recano all’interno degli store per acquistare dispositivi di vario genere. Comet è uno dei colossi più attenti alle esigenze degli utenti, i quali possono avere a disposizione il meglio spendendo molto meno del solito.

A fare tanto rumore, ovviamente in positivo, è il nuovo volantino che l’azienda ha diffuso durante gli ultimi giorni. I prodotti in sconto sono talmente tanti che c’è l’imbarazzo della scelta su cosa decidere di portare a casa. Inoltre le persone che si recheranno all’interno dei negozi di Comet, potranno anche scegliere di dilazionare il proprio pagamento. Sono disponibili infatti i tassi allo 0%, in modo da non maturare alcun tipo di interesse. In basso c’è il volantino per intero nelle immagini ma anche alcuni esempi descritti tra caratteristiche e prezzi. I prezzi in questione saranno disponibili fino al 26 aprile, quindi domani.

Comet: le migliori offerte sono adesso realtà, ecco cosa potete portare a casa in sconto

I grandi sconti di oggi all’interno del volantino di Comet vedono soprattutto i dispositivi di Apple protagonisti. Questo volantino è infatti dedicato ai celebri prodotti di Cupertino, i quali mostrano uno sconto che porta il prezzo del MacBook Air M1 2020 a 899€.

Anche i nuovi iPhone 14 Pro arrivano rispettivamente al prezzo di 1179€ per quanto riguarda la versione normale, e a 1299€ per quanto riguarda la versione Max.