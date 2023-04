Comet riserva agli utenti una nuova campagna promozionale decisamente convincente e pronta a far sognare tutti con prezzi fortemente più bassi del normale, gli acquisti possono tranquillamente essere completati, dovunque si voglia, con consegna gratuita nel momento in cui si facesse affidamento al sito ufficiale.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per tutti coloro che sceglieranno di affidarsi al volantino Comet, i singoli prodotti coinvolti nella campagna promozionale sono da considerarsi disponibili con le solite condizioni di vendita, che corrispondono per l’esattezza alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand, nel caso in cui parlassimo di telefonia mobile.

Comet, un risparmio così non si era mai visto

La promozione di base è estremamente interessante, poiché permette a tutti gli utenti di ricevere 20 euro di buono sconto ogni 100 euro di spesa, questi sono cumulabili (su 500 euro si avranno 5 buoni), e dovranno essere spesi dal 27 aprile in poi, non sarà possibile fruirne anticipatamente, né applicarli sulla medesima promozione.

Oltre a questa opportunità di risparmio, molto piacevole è la possibilità di accedere ad una serie di dispositivi molto scontati, come il Galaxy A53 5G, in vendita a 369 euro, passando anche per i migliori top di gamma del 2023, quali sono Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra e S23, in vendita rispettivamente a 949 euro per quanto riguarda gli ultimi due, sino a salire ai 1299 euro necessari per il Galaxy S23 Ultra. Poco sotto si possono trovare tantissime altre occasioni, indimenticabile è il Galaxy S22, in vendita a 599 euro.