Comet Summer Deals: tecnologia e stile a prezzi spettacolari

Scoprite con Comet le offerte più sfiziose per l’estate, prodotti scelti per chi vuole il massimo senza pensieri e a prezzi da urlo!

scritto da Rossella Vitale
Con Comet ogni sogno si avvera! In casa, il relax si trasforma in una serata da cinema grazie alla Smart TV che rende ogni partita o serie un vero spettacolo. Chi pensa che prendersi cura di sé sia noioso, non ha mai provato il rasoio elettrico perfetto per iniziare la giornata con sprint. E per il bucato? Basta stendere calzini e magliette in ogni angolo di casa! È tempo di aria fresca senza fili e senza caos. Tutto questo, e molto di più, vi aspetta da Comet, che vi propone un’estate smart, fresca e decisamente più semplice.

Le offerte di Comet per una stagione al top

Partiamo dall’HP Desktop Omnidesk Slim Tower a soli 449 euro, perfetto per chi lavora o studia con un tocco di eleganza. Se invece cercate un portatile pratico e performante, il Lenovo Notebook IDEAPAD SLIM 3 a 399 euro è una scelta imbattibile. Gli amanti della musica e della mobilità ameranno gli Occhiali Smart Cellularline con cuffie e microfono, accessori da portare ovunque a soli 29,99 euro. La potenza è tutta nel palmo della mano con l’Apple iPhone 15 128GB, disponibile da Comet a 649 euro.

Per chi vuole il massimo anche a casa, la Hisense Smart TV LED 85″ a 799 euro porta il cinema nel salotto. Quando è il momento di coccolarsi, il Philips Rasoio Elettrico Wet & Dry Serie 5000 a 84,90 euro fa la differenza. Non si può trascurare la praticità: con la Beko Asciugatrice Bt3122is Bianco a 549 euro e la più potente Samsung Asciugatrice 9Kg a 899 euro, addio bucato appeso ovunque! Il pavimento splende grazie alla Hoover Lavapavimenti HW3 TURBO CLEAN a 199 euro. Infine, per rimanere sempre connessi e smart, il Samsung Smartwatch Galaxy Watch Ultra a 549 euro e la pratica CANON PIXMA TS7450A black per stampare tutto al volo, a 69,90 euro. Solo da Comet, per chi sa scegliere il meglio!

