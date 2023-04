PlayStation Productions ha una serie di diversi progetti in lavorazione, tra cui almeno un film d’animazione e uno spettacolo televisivo, secondo quanto ha rivelato questa settimana.

Asad Qizilbash, il capo di PS Productions, lo ha detto di recente nell’ultimo episodio del podcast ufficiale, dove ha parlato della direzione futura dell’azienda. Qizilbash non ha fornito dettagli su quale IP sarebbe stato adattato il progetto animato, quindi anche se non abbiamo ancora una risposta, ci sono già alcuni rumors.

Qizilbash ha detto che ci sono 10 progetti in totale in fase di sviluppo, tra cui “un po ‘di animazione“.

Un sogno che diventa realtà

Di questi 10 progetti, se ne conoscono già alcuni. C’è il film di Gran Turismo in arrivo ad agosto, così come i film basati su Days Gone, Gravity Rush e Ghost of Tsushima. Per quanto riguarda i programmi TV, quest’anno è prevista anche la serie Twisted Metal, lo spettacolo God of War di Amazon e la serie di Netflix basata sul mondo di Horizon Zero Dawn. Anche la stagione 2 di The Last of Us è in lavorazione, ovviamente.

Sono 10 progetti ancora misteriosi, il che significa che ce ne sono ancora altri di cui non sappiamo ancora nulla. Non abbiamo sentito parlare molto del film Gravity Rush, e visto come lo stile visivo di quel gioco contrasta così fortemente con i giochi che gli altri film stanno adattando, c’è la possibilità che questo possa essere un progetto animato.

Ricordiamoci anche che potrebbe uscire una serie su Jax & Daxter, Ratchet & Clank o Astro Bot. Inoltre, sono state diffuse voci secondo cui una serie di Destiny è in lavorazione, anche se a questo punto si tratta solo chiacchiere da Reddit.