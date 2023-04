Ring Intercom al 60% di sconto, rispondi al citofono anche quando non ci sei

È stato presentato solo da un paio di giorni il nuovo sistema che implementa il citofono, il quale prende il nome di Ring Intercom.

Tale dispositivo è già in offerta su Amazon, che detiene la proprietà del marchio. Potrete dunque sfruttare una grande occasione ma avete tempo fino al 27 aprile.

Ring Intercom, il marchio di Amazon lancia sul celebre sito e-commerce il super sconto: ecco il dispositivo a 49,99€

Quando si parla del nuovo Ring Intercom, qualcuno ancora non ha ben chiare le idee in merito. Tale soluzione consente di migliorare ogni citofono compatibile, in modo da parlare con chiunque arrivi o aprire la porta d’ingresso dell’edificio direttamente dall’applicazione ufficiale. Chiaramente il tutto potrà avvenire anche se non siete fisicamente in casa.

Potrete ricevere delle notifiche in tempo reale tutte le volte che suonerà il citofono, in modo da avere la situazione sotto controllo. Grazie alla comunicazione bidirezionale avrete inoltre la possibilità di parlare con coloro che hanno suonato il citofono anche non utilizzandolo e servendovi dell’applicazione. Potrete inoltre determinare l’entrata nell’edificio di amici o parenti in orari prestabiliti. Il tutto sarà fattibile inviando loro una chiave ospite con la funzionalità di verifica automatica. Stessa cosa anche per le consegne Amazon per consentire un tempo di accesso limitato ai corrieri. Ricordiamo inoltre la grande compatibilità con l’assistente vocale Alexa.

Ring Intercom è un dispositivo che può essere installato in autonomia senza il bisogno di un esperto. Non ci sono modifiche da fare al sistema del citofono. Il prezzo solo per questa settimana sarà scontato del 62%: costerà 49,99€ su Amazon. Basta solo aggiungerlo al carrello.