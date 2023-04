Ring di Amazon lancia il nuovo Intercom per rendere il citofono smart

Direttamente da Ring, società di Amazon, è nata oggi una nuova aggiunta che va applicata a tutti i citofoni compatibili. Si tratta del nuovo Ring Intercom, dispositivo che è in grado di connettersi al Wi-Fi consentendo al proprietario di casa di poter parlare al citofono o aprire il portone anche non trovandosi in casa.

Ring Intercom: funzionalità e prezzo

Ovviamente ecco anche l’applicazione dedicata, con la quale l’apertura eventuale del portone sarà contactless. Ovviamente con l’app è possibile tenere sotto controllo chiunque decida di entrare in casa o bussi al citofono.

Gli avvisi in tempo reale ricevuti sullo smartphone consentono quindi di effettuare tutto in live. Ci sarà anche il registro delle attività nell’applicazione, così da capire le chiamate perse e anche quelle che invece hanno ricevuto una risposta. L’accesso a Ring Intercom può poi anche essere condiviso con alcuni utenti, i quali avranno la possibilità ad esempio di entrare nello stabile. Presente anche un sistema di verifica automatica per le consegne Amazon, solo per i fattorini verificati. Ovviamente il dispositivo è compatibile con l’assistente vocale di Amazon, Alexa per guidare il tutto con la voce.

1 su 2

Fino al prossimo 27 aprile il Ring Intercom è in offerta su Amazon e sul sito ufficiale ring.com a 49,99€ invece che a 129,99€.

Queste le parole di Jamie Siminoff, Founder and Chief Inventor di Ring:

“Innoviamo costantemente sulla base dei feedback che riceviamo e una delle richieste più frequenti che arrivano dai clienti europei è quella di disporre di soluzioni per la sicurezza semplici e a prezzi accessibili per chi vive in appartamento. Abbiamo reinventato la sicurezza domestica, con prodotti come Ring Alarm e Indoor Cam, facili da installare e che non richiedono alcuna modifica strutturale. Ora Ring Intercom è la naturale continuazione verso la mission dell’azienda di rendere i quartieri più sicuri, per tutti, indipendentemente dal tipo di abitazione.”