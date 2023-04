Progettata per “adattarsi a stili di vita sempre più connessi“, la Nespresso Prodigio è una macchina che ti permetterà di preparare il caffè tramite il tuo smartphone e persino di ricevere notifiche quando il contenitore delle capsule è pieno, se la tua scorta di caffè si sta esaurendo o se devi riempire il serbatoio dell’acqua.

Quindi se sei troppo pigro per alzarti dal letto e aspettare che il caffè salga, questa è ciò che fa per te.

Il dispositivo utilizza il Bluetooth per connettersi con un’app che consente agli utenti di scegliere tra una selezione di caffè e tecniche di preparazione. L’app ti consente anche di ordinare nuove forniture.

Il prodotto è un tentativo, secondo l’amministratore delegato di Nespresso Francisco Noguiera, di “mostrare la più recente tecnologia del caffè” e “ascoltare l’esigenza del consumatore di maggiore praticità e personalizzazione dei prodotti“.

Un mercato in continua evoluzione

E sono sempre di più i prodotti che stanno emergendo in questo settore: Amazon e Brita hanno recentemente collaborato per creare una “brocca d’acqua intelligente“. In pratica, le due società hanno creato una “brocca Wi-Fi” che può tenere traccia di quanta acqua è attualmente nel dispositivo, quanta ne è fluita attraverso e quando è necessario sostituire un filtro. E, come il Prodigio creato da Nespresso, riordinerà anche un filtro per te se necessario.

Per non dimenticarci di Mokase, un’azienda napoletana che tempo fa inventò il gadget perfetto per chi spesso deve saltare il caffè mattutino. Che tu ti stia svegliando troppo tardi o che ti dimentichi di comprare le cialde, Mokase ti tornerà utile. Questo gadget è in realtà una custodia per telefono che può fare un bicchierino di caffè caldo, ovunque ti trovi.