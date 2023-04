Uno dei problemi più comuni che gli utenti hanno con i loro telefoni è la durata della batteria. Le unità all’interno dei nostri telefoni sono diventate più grandi nel corso degli anni, ma anche il consumo energetico è notevolmente aumentato grazie ai componenti più potenti.

Ad esempio, i display sono diventati più luminosi con frequenze di aggiornamento elevate, inoltre da poco è subentrata anche la connettività 5G. Tutti questi, insieme ad alcuni fattori simili, riducono la batteria del tuo telefono in modo drastico. Una batteria da 4500 mAh può sembrare molto, ma è più che probabile che la scarichi entro un giorno, soprattutto se sei un utente che lo utilizza molto. Ecco quindi alcuni trucchi che puoi usare per migliorarne la durata.

Sebbene non sia possibile fare molto per la capacità effettiva, è possibile utilizzare alcune funzionalità software per ridurne il consumo e migliorarne la durata, almeno su Android. Alcuni telefoni più vecchi hanno chipset che non sono molto efficienti dal punto di vista energetico, come gli Exynos di Samsung. Ma puoi applicare questi metodi indipendentemente dal fatto che tu abbia un dispositivo economico o un top di gamma.

Monitorare l’utilizzo della batteria

Ogni telefono Android ha un’opzione all’interno dell’app Impostazioni per monitorarne l’utilizzo. Puoi usarlo per determinare quali app o funzioni di sistema stanno consumando maggiormente la batteria e adottare misure per evitare che ciò accada.

Apri l’app Impostazioni sul tuo telefono Android e vai a Batteria > Utilizzo batteria.

Qui vedrai l’elenco di app e servizi sul tuo telefono che consumano energia.

In genere, vedrai Screen, Carrier Services o alcuni servizi relativi al sistema in cima all’elenco. E’ normale, ma se vedi che un’app che consuma molta energia, prova a disinstallarla per vedere se fa la differenza.

Usando queste metriche, sarai anche in grado di dire se stai usando molto lo schermo del tuo telefono o stai effettuando molte chiamate, e questo potrebbe essere il motivo dell’eccessivo consumo della batteria.

Supponiamo che il tuo telefono non visualizzi statistiche dettagliate o desideri un’analisi più approfondita dell’utilizzo della batteria. In tal caso, ti consigliamo di installare GSam Battery Monitor o AccuBattery dal Play Store. Ti dà un’idea migliore di quali servizi e app di sistema stanno scaricando la batteria.