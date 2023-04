Il debutto del nuovissimo Xiaomi Smart Band 8 sarà certamente un motivo di gioia per tutti gli appassionati di sport. Il fitness band del produttore cinese, infatti, si configurerà come uno degli accessori più interessanti dei prossimi mesi.

Stando a quanto emerso fino ad ora, Xiaomi sta lavorando per permettere agli utenti di utilizzare lo Smart Band 8 in diversi modi a seconda degli sport praticati. Ci sono sport che sono certamente più facili da rilevare e monitorare rispetto agli altri, ma il brand vuole ampliare le possibilità dei propri utenti.

Ecco quindi che Xiaomi Smart Band 8 sarà dotato di accessori personalizzati per migliorare il rilevamento e nuove funzionalità dedicate a sport fino ad ora non inclusi. L’account Weibo ufficiale del brand ha confermato che sono in arrivo le modalità “Running Bean Mode” e “Interactive Boxing Mode”.

Xiaomi Smart Band 8 avrà feature esclusive e potrà rilevare sia la boxe che la corsa in un nuovo modo intelligente e funzionale

Grazie a queste due funzionalità, gli utenti in possesso della Smart Band 8 potranno registrare con precisione la corsa e la boxe. In questo modo sarà possibile ottenere informazioni specifiche sui due sport praticati, come la foga, la frequenza, il passo e la forza impressa oltre a registrare le performance sportive generali. Inoltre, i corridori potranno collegare l’activity tracker direttamente alle scarpe invece che tenerlo al polso per una rilevazione più efficace.

Xiaomi Smart Band 8 sarà caratterizzato da un display AMOLED con dimensione e forma simili al predecessore. Tuttavia, la parte dei sensori sarà aggiornata per fornire rilevazioni più accurate e precise. Non mancherà la possibilità di monitorare il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, il sonno e lo stress.