Per il colosso tech Google è quasi giunto il momento di presentare un nuovo smartphone. Oltre a quelli appartenentia fascia top di gamma, sappiamo che il prossimo arrivo sarà il medio di gamma Google Pixel 7a. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questo smartphone è stato avvistato in alcune immagini renders che ci hanno rivelato ben tre nuove colorazioni.

Google Pixel 7a, ecco quali saranno le colorazioni ufficiali secondo questi renders

Nel corso delle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha realizzato e pubblicato in collaborazione con il noto sito web MySmartPrice alcune immagini renders del prossimo Google Pixel 7a. Questo nuovo smartphone sarà annunciato ufficialmente durante un evento che di terrà il prossimo 10 maggio, e ora possiamo dare uno sguardo al suo design.

In particolare, sembrano essere confermate almeno tre colorazioni. Tra queste, sarà disponibile la colorazione inedita denominata Artic Blue. A questa si affiancheranno poi le classiche colorazioni Cotton (ovvero bianca) e Carbon (ovvero nera). Il look ed il design saranno invece chiaramente ispirati ai fratelli di fascia alta Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

La parte frontale del nuovo Google Pixel 7a sarà occupata da un display OLED con una diagonale da 6.1 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. In alto al centro troverà posto la selfie camera da 10.8 MP e sarà collocata in un piccolo foro. Le cornici saranno ottimizzate, tranne quella inferiore che risulterà leggermente più sporgente. Sul retro, invece, saranno collocati due sensori fotografici rispettivamente da 64 e 13 MP (quest’ultimo grandangolare).