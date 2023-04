Android, una delle app più IMPORTANTI chiude per sempre

Il rinnovamento risulta necessario al fine di migliorare la piattaforma, ma a quanto pare Google sta facendo storcere il naso a tantissimi dei suoi utenti. Secondo quanto riportato, a far parte dei servizi Google dismessi, entra a far parte un’altra applicazione storica per i sistemi operativi Android.

Stiamo parlando del famosissimo launcher definito Google NoW Launcher. Si tratta di un’applicazione che in passato fino ad oggi aveva portato l’accesso rapido a tutte le schede di Google Now.

Google Now Launcher abbandona ad aprile gli smartphone Android, la comunicazione ufficiale

In occasione del lancio dell’ultima versione beta dell’app Google, ovvero la 14.14, il colosso di Mountain View ha annunciato ufficialmente con una didascalia quanto segue: “Google Now Launcher smetterà di funzionare ad aprile ed il tuo launcher di default per lo smartphone sarà modificato in quello predefinito del dispositivo”.

Attualmente, se siete tra coloro che sono interessati a tenere attivo Google Now Launcher, avete solo una soluzione: evitare di aggiornare l’applicazione di Google per gli smartphone Android. In caso contrario quest’ultima potrà procedere con l’eliminazione automatica.

Ricordiamo che questo launcher era stato lanciato ufficialmente nel 2013 in occasione del lancio dello smartphone Nexus 5. Il nome all’epoca era diverso: Google Experience Launcher. Sul Play Store la prima uscita ufficiale con il nome nuovo è stata registrata nel 2014, con la compatibilità esteso a tutti i dispositivi che all’epoca partivano dalla versione Android 4.1 e successive. Si tratterà molto probabilmente di una grande perdita soprattutto per i nostalgici, ma ancor di più per coloro che si erano abituati all’utilizzo.