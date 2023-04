Un’offerta davvero molto speciale va a convincere gli utenti che da tempo aspettavano il momento giusto per diventare clienti di Iliad, in questi giorni troviamo infatti la possibilità di ricevere tanti giga, minuti e SMS, riuscendo a pagare uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto.

Iliad da sempre riesce a contraddistinguersi dalla massa per l’eccellente rapporto qualità/prezzo delle proprie offerte speciali, per questo motivo gli utenti oggi hanno la possibilità di avere giga quasi gratis, senza particolari limitazioni in fase di accettazione.

Ricordatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, con i codici sconto gratis disponibili in esclusiva assoluta, solo per gli iscritti, ed anche tantissime offerte mai viste prima d’ora.

Iliad, un’offerta che vi farà impazzire

Ottime occasioni per spendere poco sono disponibili solamente da Iliad, una delle promozioni più interessanti del momento è senza dubbio la Giga 150, splendida soluzione che può essere richiesta tranquillamente da qualsiasi utente, con annessa portabilità (o meno) del numero originario. Il prezzo da versare mensilmente, tramite addebito sul credito residuo, è di circa 9,99 euro al mese, con annesso un bundle quasi invidiabile.

Più precisamente parliamo di ben 150 giga di traffico dati al mese, da utilizzare liberamente per navigare alla massima velocità disponibile (anche 5G), affiancati da illimitati minuti e SMS da utilizzare verso ogni numero di telefono in Italia. Il costo iniziale che l’utente dovrà necessariamente sostenere equivale a soli 9,99 euro, che viene richiesto per attivare la promo in oggetto, ricordando anche la promessa di Iliad di un futuro roseo e privo da qualsiasi rimodulazione contrattuale che potrebbe necessariamente coinvolgere più utenti, cosa che invece accade presso gli altri operatori telefonici.