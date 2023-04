La serie RTX di Nvidia torna a far parlare di se, dopo l’arrivo delle top di gamma assolute ora è iniziato il periodo di rilascio delle medie di gamma pensate per coloro che vogliono spendere cifre decisamente più contenute e vogliono comunque gustarsi l’esperienza RTX, tenendo in considerazione che ormai anche una media di gamma per un paio di anni ti consente di giocare senza compromessi.

Ovviamente questo incipit urla a gran voce il nome RTX 4070, la media di gamma di Nvidia arriverà la settimana prossima ma senza neanche la sua presentazione le specifiche tecniche sono già entrate in circolazione, vediamole insieme.

Livello alto senza dubbi

Questo è quanto emerge dalle slides trapelate in rete, non rimane che attendere la presentazione ufficiale per avere conferma o smentita di quanto stiamo vedendo:

GPU: AD104

Core CUDA: ??? ( probabilmente 5.888 )

) Cache L2: 36 MB

VRAM: 12 GB, GDDR6X

Bus memoria: 192 bit

Banda memoria: 504 GB/s

Clock memoria: 21 Gbps

Core RT: 3° gen

Core Tensor: 4° gen

Consumo in gioco: 186 W

Consumo playback video: 16 W

Consumo in idle: 1 W

TDP (TGP) reclamizzato: 200 W

Prezzo: 599 dollari

La scheda grazie al supporto dei tensor core di quarta generazione offrirà dunque la feature DLSS 3.0, alla quale si aggiunge il supporto nativo per la codifica video AV1.

Il prezzo invece sarà di circa 599 dollari, dunque 200 in meno la sua sorella maggiore nella versione Ti rilasciata all’inizio dell’anno che si offriva a 799 dollari, le conferme arriveranno la settimana prossima quando Nvidia mostrerà ufficialmente il prodotto al mondo, secondo molte ipotesi avrà potenze paragonabili alla RTX 3080 di precedente generazione e consumerà come una 3060.