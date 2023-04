WindTre, l’ultima promozione offre dei vantaggi mozzafiato

Le nuove offerte e servizi di WindTre, come sempre, si distinguono per la loro incredibile convenienza in diversi ambiti. La compagnia ha lanciato nuovi servizi che potrete sfruttare nel caso decidiate di affidarvi a loro. Scopriamo insieme quali sono le migliori offerte da cogliere al volo.

WindTre: cosa offre l’operatore?

La prima offerta che attira l’attenzione sul sito ufficiale è l’esclusiva proposta per gli attuali clienti WindTre. Si tratta di un’opzione per il piano casa che include la fibra fino a 2,5 GB al secondo, un modem dedicato, Giga illimitati per lo smartphone e addirittura 12 mesi di Amazon Prime, il tutto a soli 22,99€ al mese.

WindTre, inoltre, si propone come fornitore diretto di gas e luce, semplificando la scelta dei clienti per un unico gestore per le diverse utenze domestiche. In seguito all’arrivo dell’inflazione, l’operatore offre ai clienti la possibilità di pagare un PUN (prezzo unico nazionale) che cambia ogni mese. Invece di aggiungere ulteriori centesimi al PUN, esso propone un contributo mensile fisso senza sorprese: 15,99€ al mese per la luce e 17,99€ al mese per il gas.

È però importante sapere che non tutti possono approfittare di un’offerta vantaggiosa. Infatti, sulla pagina dedicata del sito ufficiale, vi verrà chiesto di indicare il vostro operatore attuale per determinare il costo dell’offerta. Nel nostro esempio, l’offerta più conveniente ammonta a 7,99€ al mese, che include minuti illimitati, 200 SMS e 101 Giga di traffico internet attraverso Easy Pay, il sistema di pagamento che addebita automaticamente il costo del rinnovo della tariffa sul conto. Scegliendo un’opzione diversa, l’offerta migliore disponibile ha un costo di 14,99€ al mese, con minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga in 5G con Priority Pass.