WindTRE è per i GIOVANI, le Young 5G distruggono TIM con 200GB

Il mondo della Telefonia risulta estremamente cambiato rispetto ad un tempo visto che gli utenti cambiano gestore molto più rapidamente. Non è difficile come anni fa cambiare il proprio provider, visto che basta recarsi presso un altro negozio e richiedere la portabilità. Proprio per questo motivo, essere un gestore con costi leggermente più alti della norma, potrebbe comportare una diaspora di utenti senza precedenti. A dimostrarlo sono stati alcuni gestori molto blasonati che hanno perso il loro utenti a vantaggio dei famosissimi gestori virtuali, i quali riescono a tenere bassi i costi ma altissimi i contenuti.

A tal proposito ecco che piombano tempestivi tanti provider blasonati come WindTRE sul mercato con nuove offerte pronte ad accogliere i nuovi entranti. Più utenti infatti sanno di poter avere a disposizione tantissimi contenuti e prezzi nettamente minori rispetto ai loro provider attuali scegliendo soluzioni appartenenti ad altre aziende telefoniche, le quali in alcuni casi in passato venivano anche lasciate da parte. C’è da considerare anche un altro aspetto molto importante e soprattutto eclatante: rispetto ad un tempo, oggi è molto più semplice cambiare gestore mobile.

WindTRE: le due offerte Young 5G hanno davvero tutto dalla loro parte

Le offerte che stanno fatturando maggiormente l’attenzione del pubblico ultimamente sono senza ombra di dubbio quelle proposte da WindTRE.

La Young 5G consente di avere al suo interno minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e 100 giga di connessione dati. Il prezzo corrisponde a 9,99 €. La Young+ 5G consente invece di avere 200 giga, chiaramente con gli stessi minuti ed SMS. Il prezzo è di 12,99 € al mese.