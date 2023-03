Il mondo di gioco di Legends of Runeterra è pronto ad evolversi con la prima espansione del 2023 intitolata Gloria Navori. L’introduzione della patch 4.3.0 permetterà a tutti i giocatori di fare la conoscenza di tre nuovi campioni oltre ad affrontare sfide mensili per il Cammino dei campioni e godersi il nuovo evento Dracomante.

L’appuntamento con la nuova espansione è fissato per il 29 marzo, giorno in cui sarà disponibile per i giocatori. Inoltre, il 31 marzo a partire dalle ore 17:00 ci sarà un evento dedicato a tutti gli appassionati.

Attraverso una diretta su Twitch, gli streamer più famosi si sfideranno nella Rissa di Gloria Navori con una live completamente dedicata a Legends of Runeterra. Questa sfida darà il via alla prima stagione competitiva ufficiale del 2023.

Su Legends of Runeterra arriva la patch 4.3.0 che introduce l’espansione Gloria Navori, gli utenti potranno giocare con nuovi campioni e vivere nuove sfide

Gli sviluppatori hanno lavorato sodo per rendere queste sfide sempre più difficili, includendo nuovi formati e soprattutto ricompense. Inoltre, saranno presenti tante nuove carte e tre nuovi campioni:

Sett è un personaggio incentrato sulle monete e sulle combo con raffiche potentissime in un solo turno

è un personaggio incentrato sulle monete e sulle combo con raffiche potentissime in un solo turno Samira incarna l’archetipo del Saccheggio e ha l’abilità esclusiva di riattivare Saccheggi già in gioco

incarna l’archetipo del Saccheggio e ha l’abilità esclusiva di riattivare Saccheggi già in gioco Jack il Vincitore può essere incentrato sugli Scontri a premi e sfrutta le monete

Tra le nuove meccaniche spiccano certamente quelle delle Monete e dell’Insolente. Queste permettono di dare maggiore varietà agli scontri e ribaltare il destino della sfida.

Con l’arrivo della patch 4.3.0 su Legends of Runeterra arrivano anche le sfide mensili per il Cammino dei campioni composte da 70 micro avventure. Ogni micro avventura include una o due battaglie, seguite dalla sfida con il boss dell’avventura. Tuttavia, bisognerà scegliere con attenzione come affrontare ogni sfida in quanto ogni campione potrà essere usato solo 3 volte.

Infine, il nuovo aggiornamento introduce il nuovo evento Dracomante. I giocatori potranno ottenere nuove icone, carte, emote e aspetti per i campioni. Per maggiori informazioni in merito al nuovo update di Legends of Runeterra è possibile consultare il sito ufficiale.