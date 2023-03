La nuova famiglia di smartphone da gaming RedMagic 8 è stata presentata all’inizio dell’anno. La versione più potente e prestazionale è certamente la variante 8 Pro che può contare su alcune soluzioni tecniche all’avanguardia oltre che di design.

Infatti, il mese scorso, il produttore ha presentato una nuova variante per il RedMagic 8 Pro chiamata Silver Transparent. La colorazione inedita è stata un’esclusiva per il mercato asiatico, almeno fino ad ora.

In occasione del debutto del primo monitor da gaming dell’azienda, ecco arrivare anche RedMagic 8 Pro in colorazione Titanium a livello globale. Si tratta della versione Silver Transparent vista in Cina ma con un nuovo nome più accattivante.

RedMagic 8 Pro diventa trasparente grazie alla versione esclusiva Titanium, la cover trasparente permette di vedere alcune componenti interne come la ventola RGB

La particolarità di questa versione è certamente la cover posteriore trasparente che permette di ammirare parte delle componenti interne. In particolare, spicca la ventola RGB che funge da sistema di dissipazione attiva per il device.

Passando alle specifiche tecniche di RedMagic 8 Pro, la nuova versione non va a modificare la scheda tecnica di assoluto livello. Troviamo, quindi, un display AMOLED Full HD+ da 6,8 pollici con un refresh rate fino a 120 Hz. Il rapporto tra lo schermo e il corpo del device raggiunge il 93,7% con un pannello in grado di coprire al 100% la gamma colori DCI-P3 a raggiungere una luminosità di picco di 1300 nits.

Le prestazioni di RedMagic 8 Pro Transparent Silver Edition sono garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5x e 512GB di storage UFS 4.0.

Durante le sessioni di gaming più spinto, interviene il sistema di raffreddamento magico ICE 11.0. Tale sistema include una ventola e il raffreddamento a liquido per tenere sempre sotto controllo le temperature. Il prezzo di lancio per questo device è di 799 euro ed è acquistabile direttamente dal sito ufficiale del produttore.