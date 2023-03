WindTRE è la REGINA, 2 nuove offerte Young 5G con 200GB

Per questo motivo serve quindi fare di più, soprattutto se si vestono i panni di uno dei tanti gestori che da sempre hanno animato il mondo della telefonia mobile in Italia. WindTRE è uno di questi e da quando è avvenuta la fusione sembra che ci siano stati tanti benefici. Soprattutto in termini di qualità della ricezione, pare che il provider risulti oggi uno dei più performanti, battendo anche le aziende più quotate del momento. Ovviamente ci sono diversi altri aspetti da valutare per scegliere una delle sue offerte, ma a quanto pare il pubblico risulta favorevole nel battere questa strada.

WindTRE: le due nuove offerte che battono la concorrenza, ecco le Young 5G fino a 200GB

WindTRE è sicuramente uno di quei gestori, quelli che riescono a tenersi stretti gli utenti grazie alle offerte che vengono lanciate. L’ultimo periodo è stato molto interessante per l’azienda, la quale in poco tempo è riuscita a riprendersi tantissimi utenti. Inoltre sono nate due nuove offerte, le quali hanno messo tanti utenti a pensare: si tratta di soluzioni piene di contenuti ma soprattutto dal prezzo molto accessibile in relazione ovviamente a quelli che sono i giga offerti.

La prima promozione immobile in questione è senza dubbio la Young 5G, promozione che al suo interno offre il regalo la connessione più performante. Inoltre ricordiamo che tutti potranno avere minuti senza limiti verso tutti i gestori con messaggi senza limiti da inviare a tutti e 100 giga di traffico dati. Il prezzo è di 9,99 € al mese, in linea con gli standard proposti da altri provider che ultimamente si stanno guadagnando una grande fetta di utenza.

Segue la sorella maggiore, la Young+ 5G che in tanti hanno già notato in passato. L’offerta permette di ottenere ogni mese gli stessi contenuti di quella precedente, tranne per quanto concerne Internet: i giga disponibili in questa soluzione sono 200 con un prezzo di 12,99 € al mese.