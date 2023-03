CoopVoce, cambia una promo EVO con un regalo ed ecco anche 150GB

Scegliere le promozioni mobili passa attraverso diversi step abbastanza importanti. Non è solo la convenienza, ma anche la continuità di quel prezzo di vendita nel tempo. Molti provider assicurano che questo non vada a cambiare, anche se ci sono delle rimodulazioni che spesso arrivano perentoriamente a modificare proprio il costo mensile. Proprio per questo si sta cercando di continuo nuovi gestori, o almeno questa è la volontà dei tanti utenti italiani nel mondo della telefonia mobile da diversi anni.

Per questo motivo, se non volete avere a che fare con alcun tipo di cambiamento in corso d’opera, dovete fiondarvi sul sito ufficiale di CoopVoce. Il famoso gestore virtuale permette infatti ora di sottoscrivere promo straordinarie nella sua linea EVO.

CoopVoce: le promo EVO sono straordinarie, 150 giga disponibili e una novità nella Solo Voce

“Un provider vale l’altro“, questa la frase che molte persone esprimono ultimamente, soprattutto con l’emergere di tante altre realtà interessanti nel mondo telefonico mobile. Tale affermazione potrebbe risultare vera ed allo stesso tempo falsa, in quanto è vero che tutti riescono a fornire più o meno gli stessi contenuti e la stessa qualità, ma nel frattempo c’è chi offre più garanzie.

CoopVoce ne concede tante con le sue EVO, soprattutto con la nuova 150. Tale offerta consente infatti di avere ogni mese minuti senza limiti per telefonare chiunque, 1000 messaggi verso tutti ma soprattutto 150 giga per navigare sul web. Prezzo è di 8,90 € al mese.

La Solo Voce inoltre, altra promo molto vantaggiosa, include finalmente al suo interno oltre a minuti ed SMS senza limiti anche cinque giga per navigare sul web. Il prezzo è di 4,90 € al mese.