CoopVoce è FOLLE, la EVO 150 è quasi gratis e c'è una grande sorpresa

Proprio nel mondo dei gestori virtuali, lo scettro, almeno secondo quanto riferito dagli utenti, spetta di diritto al provider CoopVoce. Le sue offerte, e questo non è di certo un mistero, sono tra le più valutate in assoluto, anche per la grande fedeltà che il gestore garantisce. Mai nessuno infatti si è ritrovato brutte sorprese dopo aver sottoscritto una promozione del provider di Coop.

Ovviamente la concorrenza riesce a disporre un contraddittorio importante in termini di offerte mobili, ma in questo caso ci sono tante recensioni positive da parte dei già clienti. In basso il quadro della situazione è già ben definito.

CoopVoce, la EVO più interessante è quella da 150 giga che costa ogni mese solo 8,90 euro

Per avere un quadro ben chiaro della situazione, attualmente bisogna solo recarsi sul sito ufficiale del celebre gestore CoopVoce. Nel caso in cui aveste valutato di voler sottoscrivere una delle sue offerte, la più interessante si trova in primo piano non appena aprite il portale.

Il nome da tenere in considerazione è quello della EVO 150, promozione che al suo interno include davvero tutto quello che è un utente possa desiderare. Si parte infatti dai minuti che sono senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e all’estero, passando poi ai messaggi, i quali possono essere inviati fino a 1000 volte gratis. Per quanto riguarda la connessione ad Internet, sarete coperti al 100% visti i 150 giga disponibili.

Il prezzo finale è una manna dal cielo per chi vuole risparmiare: solo 8,90 € al mese per sempre una volta sottoscritta l’offerta.