Decine di servizi IPTV pirata, app di streaming e siti di streaming sono stati presi di mira dalla coalizione antipirateria ACE. Le indagini potrebbero essere ancora nelle fasi iniziali, ma per quelli presi di mira, le ore sono contate.

Per motivi operativi, ACE non annuncia i risultati di tutto il suo lavoro, né produce alcuna statistica. Quello che si sospetta è che solo nel dicembre 2022, ACE potrebbe aver preso il controllo o altrimenti reso inutilizzabile più di 40 domini, forse più di 50.

Identificare con precisione ogni singolo dominio interessato dall’azione ACE non è una scienza esatta. Sin dal suo inizio nel 2017, ACE potrebbe essere responsabile della scomparsa di oltre 600 domini, in un modo o nell’altro.

Qualunque sia il meccanismo, sotto pressione o volontariamente, i domini vengono reindirizzati rapidamente al portale ACE. La manciata di siti sottostanti scalfisce appena la superficie degli ultimi mesi di attività, ma il risultato è lo stesso: reindirizzamenti di dominio seguiti da banner di sequestro ACE, su tutta la linea.

Una pratica molto dura

I siti possono trovarsi sul radar per molte ragioni, ma quando ACE/MPA ottengono citazioni in giudizio dai tribunali degli Stati Uniti, vuol dire guai in vista.

E ci sono dozzine di siti/servizi operanti nei settori IPTV, streaming web e app di streaming, che sono stati citati da ACE/MPA come violatori dei diritti dei loro membri.

Questa richiesta di citazione DMCA che richiedeva a Cloudflare di consegnare i dettagli di un operatore del sito è stata depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California (divisione occidentale).

L’obiettivo principale è la popolare app di streaming pirata HDO BOX, attualmente disponibile su hdo.app. L’app afferma di offrire un “vasto catalogo di film e programmi TV in HD“, il che ovviamente la rende un obiettivo primario per ACE.