Negli ultimi giorni c’è stata una nuova azione antipirateria volta ad affrontare la crescente minaccia dei servizi IPTV pirata. Ci sono stati arresti, blocchi, sequestri di domini e rimozioni mirate del DMCA in tutto il web ultimamente.

Gli abbonamenti IPTV illegali di mantengono la loro popolarità tra coloro che cercano una soluzione TV economica, èer questo le società di tutto il mondo stanno cercando di contrastare questo fenomeno.

L’azione è avvenuta da parte della coalizione antipirateria Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Sono state messe in atto infatti nuove pratiche non solo da parte di ACE ma anche da altri nell’ecosistema sportivo e televisivo che utilizzano una serie di strumenti antipirateria.

In una presentazione del 2020, il campionato di calcio spagnolo La Liga ha denunciato diversi servizi televisivi illegali per aver violato i suoi diritti. Tra questi c’era Seko IPTV, un servizio che ora, grazie ad ACE, non è più operativo.

Addio canali illegali

Seko IPTV è apparso per la prima volta più di cinque anni fa nel maggio del 2016. All’epoca offriva circa 3.200 canali in base ai propri dati, oltre a un servizio VOD (video-on-demand) che offriva film e programmi TV.

Promosso per Mag box, Smart TV, Enigma, VLC, Kodi, smartphone, tablet e altri dispositivi, più recentemente il servizio ha vantato più di 9000 canali live e 20.000 video nella sua libreria. Tuttavia, ora sembra aver raggiunto la fine dopo che ACE e MPA hanno preso il controllo dei suoi domini.

Sekoiptv.com, sekoiptv.ml, sekoiptv.live e sekoip.tv sono ora sotto l’amministrazione dell’MPA negli Stati Uniti, il che tende a suggerire che i loro operatori potrebbero aver raggiunto una sorta di accordo di chiusura con ACE/MPA. Tutti i domini ora reindirizzano al portale antipirateria ACE.