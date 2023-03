CoopVoce ha 150GB da offrire con la nuova EVO da 8 euro al mese

Ogni volta gli utenti cercano di avere a che fare con il miglior gestore per riuscire a tirare fuori un’offerta che possa essere congeniale ai propri bisogni. Uno smartphone di livello ha bisogno anche di una promozione di livello ed è proprio questo che si propone di fare CoopVoce, il celebre gestore virtuale che ormai tutti conoscono grazie alle sue promozioni mobili ma soprattutto alla grande qualità di rete che offre.

Non bisogna infatti confondere il fatto che questo sia un provider virtuale con una probabile non riuscita della rete mobile. Ricordiamo infatti che si appoggia a Vodafone, una delle aziende più interessanti dal punto di vista della qualità di rete.

CoopVoce, le promo sono le migliori in assoluto: ecco le EVO che arrivano a 150GB in 4G ogni mese

Venendo a quelle che sono le offerte, attualmente c’è da parlare in merito a due proposte di CoopVoce. La prima è quella che nessuno avrebbe sottoscritto soprattutto in un periodo del genere, in cui la maggior parte dei contenuti che vengono ricercati sono i giga per la connessione ad Internet. Stiamo parlando della promo Solo Voce, la quale al suo interno vanta i principali contenuti che servono per un telefono cellulare. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e ora con la novità di 5 giga in 4G. Il prezzo è di 4,90 € al mese per sempre.

L’offerta migliore però è la EVO 150, la quale con 8,90 € al mese consente agli utenti di avere 150 giga con minuti senza limiti e 1000 SMS.