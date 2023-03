Una domanda che molto spesso ci ponete, riguarda la scelta dell’operatore telefonico, infatti è molto difficile sapere e capire quale sia il migliore in assoluto sul territorio italiano. C’è da dire che una risposta definitiva è quasi impossibile, più che altro perché ogni azienda eccelle in un campo, e nessuna su tutti, ma cerchiamo di aiutarvi nella scelta.

Ad oggi l’operatore telefonico con la migliore rete internet in Italia, per diffusione e velocità, è riconosciuto essere Vodafone, per questo motivo se volete navigare alla massima velocità disponibile, anche nelle aree più remote, l’azienda in red fa sicuramente al caso vostro. Ciò però non vi deve far propendere verso la stessa a prescindere da tutto il resto, poiché tanto dipende anche dalla zona d’interesse, nulla vieta nel vostro paese di godere di un segnale più stabile ad esempio con WindTre, il dato è da considerarsi come media nazionale.

Miglior operatore telefonico in Italia?

Se invece foste alla ricerca della migliore copertura di 5G, dovete sapere che al primo posto della speciale classifica troviamo TIM, azienda che sta riuscendo a diffondere una rete capillare anche nelle aree più remote del nostro paese, staccando anche di poco, Vodafone, situata al secondo posto.

Come avrete potuto intendere dalla nostra disamina, le differenze, sopratutto tra TIM e Vodafone sono davvero minime, il consiglio che vi possiamo dare, se siete alla ricerca del meglio, è di scegliere tra una di queste due.