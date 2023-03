WindTRE contro TIM e Vodafone a suon di offerte da 200GB in 5G

Per battere la concorrenza che ormai gode di promozioni davvero straordinarie sotto tutti i punti di vista, serviva qualcosa di eccezionale. A quanto pare il celebre gestore WindTRE ci è riuscito, ovvero è stato in grado di produrre delle promozioni che hanno attirato verso di sé tantissimi nuovi utenti. Il merito è ovviamente dei prezzi molto bassi così come dei contenuti estremamente ampi, combinazione che piace tanto al pubblico in cerca di un nuovo gestore. La grande differenza rispetto al passato è che ultimamente non c’è più bisogno di dover avere l’impellenza di cambiare gestore, ma talvolta di fronte ad occasioni del genere questa sovviene in maniera automatica.

Proprio giocando su tutto questo, WindTRE ha tirato fuori dal cilindro ben due offerte da definire molto valide dal punto di vista della convenienza e della quantità. Chiaramente non può essere biasimata la qualità, cosa per cui il gestore viene riconosciuto a livello europeo.

WindTRE lancia le sue Young 5G, sono due le offerte che riescono ad arrivare fino a 200GB in connessione 5G

Le due promozioni in questione fanno parte di una gamma ben precisa, la quale prende il nome di Young. Le due offerte che sono riservate ai minori di 31 anni consentono di avere tutto quel che serve sul proprio smartphone. La prima, che costa 9,99 € al mese, include al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga di connessione dati in rete 5G.

La seconda offerta, la Young+ 5G, aumenta il prezzo a 12,99 € raddoppiando però i giga che dunque arrivano a 200 in connessione 5G.