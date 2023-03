CoopVoce, marzo ricco di offerte a partire da 3,50 euro

Lo scorso 9 marzo è scaduta la promozione di CoopVoce che proponeva l’offerta CoopVoce Evo 150 ad un prezzo scontato. Nonostante questo, l’operatore sta comunque proponendo in questo periodo un vasto catalogo di offerte molto convenienti e con un prezzo di partenza di solo 3,50 euro al mese.

CoopVoce propone anche a marzo 2023 tante offerte a basso costo da 3,50 euro

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta continuando a proporre tante offerte convenienti anche per questo mese. Come già detto, l’offerta mobile CoopVoce Evo 150 non è più proposta in promozione ad un prezzo scontato di 7,90 euro. Nonostante questo, tutti gli interessati potranno comunque attivarla ad un prezzo sempre conveniente di 8,90 euro al mese.

Questa offerta include infatti ben 150 GB di traffico dati per navigare ma non solo, dato che include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. Oltre a questa, è poi disponibile l’offerta CoopVoce Evo 30. In questo caso, si avranno a disposizione 30 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti e 1000 SMS verso tutti. Anche in questo caso è molto basso di soli 6,90 euro al mese.

Tra le offerte più a basso costo dell’operatore, è poi disponibile CoopVoce Evo Voce&SMS Basic. Questa offerta ha infatti un costo di appena 3,50 euro al mese. Nello specifico, offre ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 Mega di traffico dati.

C’è infine anche l’offerta mobile CoopVoce Evo Voce&SMS + 5 Giga. Quest’ultima offreminuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e anche 5 GB di traffico dati per navigare, il tutto a 4,90 euro al mese.