Di solito più un gestore risulta conveniente, più attiva quella volontà negli utenti di sbarcare sulla sua sponda. Effettivamente negli ultimi tempi sono cambiate le priorità, in realtà già da qualche anno a questa parte. I grandi gestori non sono più l’attrattiva principale per coloro che vogliono un’offerta mobile per il proprio smartphone, visto che il pubblico non predilige più la qualità della rete. Quello che viene prediletto è in realtà la grande quantità di contenuti, i quali sono l’obiettivo principale di coloro che scelgono una determinata offerta.

Oggi non si può non parlare del famosissimo provider virtuale che prende il nome di Very Mobile. Le sue offerte sono diventati ormai famosissime anche grazie alle pubblicità impersonate da testimonial davvero importanti come Francesco Totti e Zlatan Ibrahimović. Sul sito ufficiale ci sono svariate proposte tra le quali non spicca una.

Very Mobile, la nuova offerta che include al suo interno 270 giga per navigare in internet

Gli utenti che vogliono un’offerta piena di contenuti, possono recarsi sul sito ufficiale di Very Mobile, azienda che presta molta attenzione al risparmio. Infatti gli utenti che vogliono avere il massimo a poco prezzo, potranno farlo tranquillamente scegliendo una delle offerte più interessanti del momento.

È disponibile per 9,99 € la proposta che arriva a 270 giga di connessione dati utilizzando la rete in 4G+. Al suo interno ovviamente gli utenti troveranno disponibili anche i messaggi e minuti senza limiti verso qualsiasi gestore. Ricordiamo che non ci sono costi supplementari e che il prezzo resterà sempre lo stesso senza alcun tipo di rimodulazione.