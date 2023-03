VeryMobile è impazzita, 270 giga al mese per soli 9 euro

A colpi nuove offerte, i grandi gestori stanno dimostrando sempre di più di poter tornare in auge battendo la concorrenza. Questa è formata da provider che un tempo proprio non erano in grado di tenere certi ritmi, ma che oggi, forti anche dei prezzi ribassati, riescono a imporre il proprio ritmo. I gestori virtuali sono riusciti infatti a mettere più di una pulce nell’orecchio i grandi gestori, i quali infatti stanno provando ad adeguarsi a determinati canoni pur di rientrare nella corsa riprendendo in mano le redini del gioco. Secondo quanto riportato, sarebbero state davvero tante le offerte lanciate nell’ultimo periodo per quanto concerne la telefonia mobile, in modo da rendere gli utenti partecipi di un netto cambiamento. Proprio per difendersi, i gestori virtuali stanno aumentando i contenuti, come sta dimostrando VeryMobile.

I contenuti sono al massimo storico mentre i prezzi al minimo, cosa che potrebbe interessare soprattutto coloro che vogliono qualità. Lo scopo principale quindi sarà sempre lo stesso, ovvero mettere in difficoltà la concorrenza proponendo delle offerte totalmente vantaggiose.

VeryMobile batte la concorrenza con l’offerta da 270 giga in 4G che costa 9,99 euro al mese

Uno dei gestori virtuali più scelti del momento risponde certamente al nome di VeryMobile. Questa azienda sta dimostrando di avere le carte in regola per battere la concorrenza su più fronti, ovvero quello della quantità dei contenuti, dei prezzi ma anche della qualità. Pochi gestori virtuali riescono ad includere infatti la stessa qualità di rete nelle promo, e la nuova proposta è una vera dimostrazione.

Grazie alla Promo Flash che influisce su tutte le offerte di VeryMobile, gli utenti potranno avere 50 giga in più. Sottoscrivendo l’offerta da 220 giga adesso, questi diventeranno 270. Ovviamente ci sono anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti, con un prezzo al suo interno di 9,99 euro al mese per sempre. Ora la scelta è tutta vostra.