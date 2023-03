I giocatori stanno attendendo informazioni e dettagli su Grand Theft Auto 6 da anni. Nonostante il silenzio di Rockstar Games, le indiscrezioni riguardanti GTA 6 emergono costantemente ma non è possibile capire se si tratta di contenuti attendibili o solo creazioni dei fan.

Uno dei principali dubbi degli utenti riguarda la mappa di gioco. Con GTA V, gli sviluppatori hanno creato un universo molto grande e variegato caratterizzato da differenti ambienti, città e scorci naturali. Tuttavia, con GTA 6 gli utenti si aspettano che il tutto possa essere ancora più grande.

A giudicare dalle nuove indiscrezioni, sembra che Rockstar Games stia lavorando proprio verso questa direzione, creando la mappa di gioco più grande mai realizzata nella saga. La location scelta per GTA 6 sarà una Vice City completamente rinnovata e rivista nella forma e nelle dimensioni per rispettare le esigenze next-gen.

Un utente Reddit ha voluto creare un paragone tra la mappa di GTA V e quella di GTA 6 prendendo come riferimento tutte le indiscrezioni emerse in questi anni

Considerando tutte le fughe di notizie subite dagli sviluppatori, un utente di Reddit è riuscito a ricostruire una mappa del gioco basata su tutto quello che si conosce del prossimo capitolo di Grand Theft Auto. In particolare, il lavoro di tusstaster ha permesso di scoprire che la possibile mappa di GTA 6 potrebbe essere molto più grande di quella del suo predecessore.

L’utente ha lavorato sulle coordinate trapelate, unendole alle immagini e ai filmati di gioco. In questo modo è stato possibile ricostruire la forma e le dimensioni della mappa. Stando a quanto è possibile vedere, la nuova Vice City sarà circa tre volte più grande di Los Santos.

Saranno presenti varie aree come Little Haiti, Rockridge e Homestead come quartieri della città e piccole aree urbane limitrofe alla città principale. Inoltre, saranno presenti anche ulteriori isole come Venetian Isle che renderanno ancora più variegato il paesaggio.

Ricordiamo che sebbene possa sembra una mappa completa, si tratta ancora del lavoro di un fan. Rockstar Games non ha confermato una possibile data di uscita di GTA 6 ma ormai dovremmo essere vicini all’arrivo di nuove informazioni. Le indiscrezioni sembrano indicare un possibile annuncio entro quest’anno con periodo di commercializzazione nel quarto trimestre del 20244.