The Last of Us, emergono alcune anticipazioni sulla seconda stagione della serie TV

La fine della prima stagione di The Last of Us è arrivata. Il viaggio di Ellie Williams (Bella Ramsey) e Joel Miller (Pedro Pascal) è giunto a conclusione, almeno per quanto riguarda questo ciclo di puntate.

L’attenzione degli appassionati adesso è tutta incentrata sull’episodio extra dopo il finale di stagione e, certamente, sull’attesa per la nuova stagione. Al momento l’unica certezza sembra essere che ci sarà la seconda stagione ma i dettagli in merito sono ancora molto pochi.

La storia che verrà snocciolata nelle prossime puntate dovrebbe ricalcare quanto visto in The Last Of Us – Parte 2, il titolo videoludico realizzato dal team di Naughty Dog. Tuttavia ci aspettiamo alcune licenze narrative per adattare il gioco alla trasposizione seriale.

Per scoprire la possibile data di uscita della nuova stagione, possiamo affidarci direttamente alle parole di Bella Ramsey. Durante una recente intervista, l’attrice ha dichiarato che la serie arriverà non prima della fine dell’anno prossimo.

Nella dichiarazione rilasciata, Bella Ramsey ha menzionato che ci vorrà del tempo per la prossima stagione. Nello specifico le sue parole sono state: “Ci vorrà un po’ di tempo. Penso che probabilmente gireremo alla fine di quest’anno, inizio del prossimo“. L’attrice ha poi continuato: “Quindi probabilmente sarà alla fine del 2024, all’inizio del 2025”.

Il motivo di una tempistica così lunga è certamente da collegare alla necessità di effettuare le riprese, ma anche e soprattutto alla scrittura della sceneggiatura. La trama del videogioco originale è lunga e complessa e c’è bisogno di adattarla al meglio per la serie TV.

Inoltre, i produttori hanno confermato che non sostituiranno Bella Ramsey come interprete di Ellie. Come dichiarato dal produttore Neil Druckmann: “L’unico modo in cui considereremmo mai di sostituire Bella è se lei dicesse: ‘Non voglio più lavorare con voi ragazzi‘”. Craig Mazin ha anche suggerito che potrebbe non esserci uno scarto temporale tra le due stagioni, come c’è stato nei giochi: “C’è un cambiamento primario nel tempo, ma ci sono anche momenti che vedi, che sono tra gli eventi della trama principale della Parte I e Parte II“.