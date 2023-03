Ecco come visualizzare le informazioni sul traffico in tempo reale su PC e smartphone

Quando sai come visualizzare le informazioni sul traffico su Google Maps, non sarai mai più in ritardo. Non c’è niente di più fastidioso di essere bloccati nel traffico e vedere l’altra corsia completamente libera. La conoscenza è potere, quindi assicurarsi di sapere dove sono le vie più intasate è molto importante, specialmente quando hai posti dove stare e cose da fare.

Google Maps è un ottimo modo per ottenere informazioni sul traffico in tempo reale prima di iniziare il viaggio e, grazie alle versioni per dispositivi mobili, puoi anche rimanere aggiornato mentre sei in viaggio. Ecco come visualizzare le informazioni sul traffico su Google Maps per Android, iPhone e su un browser.

Come vedere le informazioni sul traffico su Google Maps

Sul cellulare, assicurati di aver scaricato l’app Google Maps. Ovviamente durante la guida, assicurati di prestare attenzione alla strada e di seguire tutte le leggi della strada.

Il sistema di traffico di Google Maps indica le strade rosse come le più trafficate con le strade verdi quelle che offrono un percorso più chiaro.

Ecco come fare:

Vai su google.com/maps, se vuoi controllare una località o un’area specifica, inserisci la località o zona nella barra di ricerca, altrimenti procedi semplicemente al passaggio 2 per vedere il traffico nelle tue vicinanze.

Ora fai clic su Livelli e seleziona la vista “Traffico”. Ora puoi visualizzare il traffico.

Le informazioni sul traffico di Google vengono effettivamente raccolte da altri utenti di smartphone che hanno attivato i loro servizi di localizzazione, quindi se non vuoi condividerli, disattivali.

Se desideri condividere una posizione con un amico, tuttavia, puoi condividere la posizione su Google Maps o usare Street View. Vai offline? Puoi anche usare l’app senza utilizzo di internet.