Prodotti ritirati, tra Listeria e Cadmio la nostra salute è in pericolo

Il ritiro per “rischio chimico” è un evento che accade quando i controlli di qualità sui prodotti alimentari rivelano la presenza di sostanze nocive o di sostanze consentite dalla legge ma solo entro determinati limiti. Questo tipo di situazione si verifica spesso ed è importante per garantire la sicurezza degli alimenti che consumiamo.

Prodotti ritirati: rimossi dal commercio carne equina e riso

Recentemente, un noto marchio che si vanta di selezionare materie prime bio ed esclusivamente di alta qualità, ha dovuto ritirare molte confezioni di risotti a causa della presenza di Cadmio in quantità superiori a quelle consentite. Questa sostanza, se accumulata nell’organismo, può provocare seri problemi di salute, come danni ai reni, demineralizzazione delle ossa, problemi di fertilità, danni al sistema nervoso e immunitario e disturbi psicologici. Non è un caso se il Cadmio è stato classificato dall’International Agency for Research on Cancer come sostanza cancerogena di gruppo 1.

Allo stesso modo, un’altra azienda che seleziona i migliori tagli di carne equina, di puledro e di cavallo adulto per offrire ai clienti prodotti di alta qualità, ha dovuto ritirare alcune confezioni di carne a causa della presenza di Listeria. Chi avesse acquistato questo prodotto è invitato a controllare il marchio e il lotto e a riportarlo al negozio dove è stato acquistato per ottenere un rimborso.

Ovviamente i prodotti che contenevano sostanze nocive o che superavano i limiti consentiti sono stati ritirati dal mercato per garantire la sicurezza dei consumatori. Quali sono? Qui di seguito trovate l’elenco.