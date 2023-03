WhatsApp introdurrà una soluzione per tutti i tuoi gruppi ‘morti’

WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica più popolari al mondo, ma i gruppi di chat possono diventare fastidiosi per gli utenti che appartengono a molti gruppi diversi. Un problema particolare sono i “gruppi zombie”, che persistono anche dopo l’evento per il quale sono stati creati. Tuttavia, WhatsApp sta lavorando su una soluzione per risolvere il problema.

La funzione “Gruppi in scadenza” è attualmente in fase di test e permetterà agli utenti di scegliere quando i loro gruppi WhatsApp si dissolveranno automaticamente. Gli utenti potranno scegliere tra numerose opzioni di scadenza, come un giorno, una settimana o una data personalizzata, e avranno anche la possibilità di cancellare una scadenza precedentemente impostata nel caso in cui cambino idea.

WhatsApp sta rilasciando l’aggiornamento

La nuova funzionalità è stata rilasciata nella versione 23.5.0.71 al programma beta, ma al momento non c’è una data di rilascio precisa. Tuttavia, gli utenti che appartengono a molti gruppi diversi saranno probabilmente contenti di sapere che è in fase di sviluppo attivo. Oltre alla funzione “Gruppi in scadenza”, WhatsApp sta anche sviluppando una funzione per aiutare gli utenti a bloccare le chiamate indesiderate. Le chiamate provenienti da numeri sconosciuti potranno essere silenziate grazie a questa funzionalità, anche se continueranno a essere visualizzate nella scheda Silenzioso del Centro notifiche e nella scheda Silenzioso dell’elenco delle chiamate.

Tuttavia, c’è stato anche il problema della funzione Comunità di WhatsApp che ha reso i numeri di telefono degli utenti disponibili per chiamate indesiderate e inviti a chat di gruppo da parte di persone che non conoscono. Gli utenti possono tuttavia limitare l’accesso ai loro numeri di telefono attraverso le impostazioni della privacy di WhatsApp.