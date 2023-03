Microcar elettriche, la soluzione sostenibile per la mobilità urbana

La mobilità si sta evolvendo e con essa sia i mezzi di trasporto ma anche il concetto stesso di modello di sviluppo urbano. Tendenzialmente, si sono sempre preferite le autostrade e le strade a lunga percorrenza, ma con l’evoluzione green della mobilità qualcosa sta cambiando.

Si sta passando ad una nuova forma di mobilità a basso impatto ambientale e ad alta efficienza. Ecco quindi che la maggior parte degli spostamenti urbani sono brevi e servono a trasportare una sola persona, motivo per cui i veicoli troppo grandi sono la causa principale della congestione urbana, dell’inquinamento, dello spreco di energia e di spazio pubblico.

Le città di tutto il mondo si stanno orientando verso un modello ad alta densità, bassa velocità e basso impatto. Riuscire a racchiudere tutti questi elementi in un unico veicolo non è facile ma le microcar possono rappresentare una soluzione per questo nuovo scenario.

Le microcar, piccoli veicoli elettrici a quattro ruote, sono la soluzione ideale per gli spostamenti in città. Scopri i vantaggi della loro adozione e le migliori opzioni sul mercato.

Le microcar sono veicoli elettrici a quattro ruote di dimensioni estremamente ridotte. Il peso medio varia da 100 a 500 chilogrammi mentre la velocità massima che oscilla tra i 25 e i 90 chilometri orari, a seconda del tipo di veicolo e delle normative locali.

La loro produzione è semplice e alcune grandi aziende automobilistiche come Renault e Citroen hanno già mostrato interesse a produrre questi veicoli. Secondo il rapporto IDTechEx, “Micro EV 2023-2043: veicoli elettrici a due ruote, tre ruote e microcar“, le microcar rappresentano una categoria di veicoli compresa tra le auto elettriche e i ciclomotori elettrici, con variazioni regionali nella loro classificazione.