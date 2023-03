Realme C55, ufficiale il primo device Android con Dynamic Island

Il produttore cinese Realme continua a stupire. Dopo la presentazione ufficiale del nuovo top di gamma Realme GT Neo 5, infatti, l’azienda ama annunciato ufficialmente il nuovo Realme C55, primo dispositivo Android che dispone di una sorta di Dynamic Island denominata in questo caso Mini Capsule.

Realme C55 arriva ufficialmente con la sua Mini Capsule

Realme C55 è il nuovo smartphone del noto produttore cinese. Come già accennato in apertura, questo si distingue per essere il primo device Android dotato di una sua versione della Dynamic Island, feature introdotta per la prima volta da Apple sui suoi nuovo iPhone 14. In particolare, l’azienda ha personalizzato questa feature e l’ha ribattezzata Mini Capsule.

Partendo dal foro centrale per la fotocamera anteriore, si espanderà in orizzontale una sorta di notch che fornirà diverse informazioni di numerose applicazioni. Tra queste, indicherà ad esempio la percentuale di batteria residua dello smartphone e molto altro. Tutto questo sarà presente sul display da 6.72 pollici di diagonale.

Nello specifico, si tratta di un IPS LCD con risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento da 90Hz. Le prestazioni del nuovo device sono affidate al soc MediaTek Helio G88 con tagli di memoria comprendenti 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. Il comparto fotografico include poi due sensori fotografici rispettivamente da 64 e 2 MP. La batteria ha poi una grande capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 33W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme C55 sarà inizialmente disponibile per il mercato cinese ad un prezzo al cambio di circa 150 euro.