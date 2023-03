Vince una Lamborghini alla lotteria e la distrugge subito dopo

Lamborghini è una casa automobilistica italiana con sede a Sant’Agata Bolognese, fondata nel 1963 dal famoso imprenditore Ferruccio Lamborghini. La storia di Lamborghini è una storia di passione, innovazione e design eccezionale. Conosciuta per la produzione di auto sportive ad alte prestazioni, Lamborghini ha una reputazione che supera il tempo.

Lamborghini è un marchio italiano famoso in tutto il mondo e che proprio nel 2022 ha visto uno dei suoi anni migliori, vendendo 9.233 vetture in ogni angolo del mondo. Ed è proprio quest’eccellenza italiana, invidiata e ricercata in tutti i Paesi, la protagonista di una storia davvero bizzarra.

Vince una Lamborghini e la distrugge subito dopo

Proprio una Lamborghini Huracan, gioellino sportivo del marchio italiano, è stata involontariamente la protagonista di una storia singolare.

Grant Burnett, ragazzo di 24 anni originario della Gran Bretagna ha acquistato un biglietto della lotteria per 99p, che equivalgono a circa 1,10 in euro, con il quale ha vinto proprio una Lamborghini Huracan dal valore di ben 200.000 euro! Il ragazzo ha ritirato la supercar sportiva da 600 cavalli nel mese di febbraio.

Nulla di strano se non fosse che alla fine dello stesso mese Burnett è rimasto coinvolto in un incidente che ha praticamente distrutto la parte anteriore dell’automobile. Il cofano, il paraurti anteriore e splitter risultano essere estremamente danneggiati. Il ragazzo sostiene di essere stato colpito da una mucca che lo avrebbe costretto ad effettuare un testacoda.

Un racconto dei fatti che non ha convinto troppo l’opinione pubblica che non crede alla vicenda così raccontata. Messaggi a cui Burnett ha risposto indispettito: “Vaf*anculo a tutti voi che condividete la foto della Lambo e cercate di dire che è colpa mia perché andavo a 240 km/h”.