Automobili Lamborghini ha presentato ufficialmente la nuova ed inedita Huracán Sterrato. La supercar nasce con l’obiettivo di offrire il massimo piacere di guida con ogni condizione di fondo stradale. Come si può intuire dal nome, la vettura può garantire comfort e sportività anche quando l’asfalto finisce.

La presentazione si è tenuta all’Art Basel di Miami Beach. La Huracán Sterrato si basa su tutti i valori del marchio e quindi è pienamente “brave, authentic e unexpected”. Tuttavia, questi concetti vengono ulteriormente evoluti, passando ad esplorare strade inedite per il marchio di Sant’Agata Bolognese.

Come confermato da Stephan Winkelmann, Lamborghini Chairman and CEO: “Fedeli ai nostri valori di marchio pioneristico, coraggioso e non convenzionale, con Sterrato apriamo una nuova frontiera del piacere di guida. Abbiamo scelto di presentarla all’Art Basel di Miami perché, proprio come un’opera d’arte d’avanguardia, la Sterrato rappresenta un’innovazione assoluta e una inedita interpretazione del concetto di supersportiva”.

Considerando che si tratta di una vettura che dovrà affrontare strade bianche, sabbia, fango e condizioni particolari, l’azienda ha ottimizzato i sistemi di controllo. È presente una versione aggiornata del sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) che integra calibrazioni specifiche per Strada e Sport. Tuttavia, è presente anche la modalità Rally dedicata alle condizioni di bassa aderenza, una novità assoluta.

Oltre ad aver lavorato sulla dinamica del veicolo, Lamborghini ha ottimizzato anche l’aspetto esteriore della Sterrato. Rispetto alla Huracán Evo, l’altezza da terra è più alta di 44 millimetri inoltre anche la carreggiata è stata ampliata di 30mm all’anteriore e 34mm al posteriore.

Gli ingegneri di Lamborghini hanno effettuato lavori di rinforzo e protezione al sottoscocca, ai brancardi, al diffusore posteriore e ai passaruota proprio per la particolarità di utilizzo della vettura. Tutti questi cambiamenti conferiscono uno stile muscoloso e unico alla Huracán Sterrato.

Il motore di Huracán Sterrato è una unità V10 di 5.2 litri in grado di erogare 610 CV di potenza massima e 560 Nm di coppia a 6500 giri/min. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi ed è in grado di raggiungere i 260 km/h. Ad alimentare il motore di aria pulita ci pensa la presa d’aria posizionata sul cofano, una soluzione necessaria per ridurre la presenza di polvere.

La Huracán Sterrato raccontata dal team di sviluppo

Rouven Mohr, Lamborghini Chief Technical Officer ha commentato: “La Sterrato rappresenta la nostra visione di performance su tutti i terreni, capace di combinare in modo eccezionale l’esperienza di guida di una supersportiva e il divertimento di una vettura rally, offrendo emozioni mai provate prima”.

Mitja Borkert, Lamborghini Head of Design ha sottolineato: “È entusiasmante vedere come il Lamborghini Design possa a sposarsi perfettamente anche con forme inedite. Il design della Sterrato traduce in una nuova lingua stilistica la nostra tradizione supersportiva con il preciso intento di creare un’esperienza di guida unica e divertente”.