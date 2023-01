Come di consueto, anche per il mese di gennaio 2023 il colosso giapponese Sony ha riservato un gran numero di videogiochi totalmente gratuiti per tutti gli utenti abbonati ai diversi servizi di PlayStation Plus. In particolare, l’azienda ha da poco fornito ben 13 nuovi videogiochi a tutti gli abbonati ai servizi PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Si tratta di titoli come sempre rinomati e sono disponibili sia per la console ps4 sia per la console PS5.

PlayStation Plus Extra e Premium, Sony rende disponibile 13 nuovi giochi

Ogni mese il colosso giapponese Sony rende disponibili numerosi videogiochi per tutti gli abbonati ai suoi servizi. Come già accennato, in particolare, per il mese di gennaio 2023 l’azienda ha preparato ben 13 nuovi videogiochi. Tra questi, so o presenti alcuni giochi sia per PS4 sia per PS5, alcuni per la sola PS4 e alcuni per la sola PS5. Per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium, poi, sono anche disponibili oltre agli altri giochi tre titoli PS1. Vediamo qui di seguito tutti i videogiochi rilasciati ufficialmente da Sony per i suoi abbonati.

Videogiochi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra

• Back 4 Blood (sia su PS5 sia suPS4)

• Devil May Cry 5: Special Edition (solo su PS5)

• Devil May Cry 5 (solo su PS4)

• Dragon Ball FighterZ (solo su PS4)

• Erica (solo su PS4)

• Jett: The Far Shore (sia su PS5 sia su PS4)

• Just Cause 4 (solo su PS4)

• Life Is Strange (solo su PS4)

• Life Is Strange: Before the Storm (solo su PS4)

• Omno (solo su PS4)

Videogiochi per gli abbonati a PlayStation Plus Premium

• Hot Shots Golf 2 (PS1)

• Star Wars Demolition (PS1)

• Syphon Filter 3 (PS1)

Insomma, questa volta il colosso giapponese ha rilasciato una bella sorpresa per i suoi abbonati. Ricordiamo comunque che ogni mese l’azienda rilascia nuovi videogiochi gratuiti per gli abbonati.