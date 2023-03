Il volantino che Lidl ha deciso di mettere a disposizione dei tantissimi utenti in Italia, nasconde al proprio interno una buonissima dose di follia, in quanto comunque raccoglie ottimi prezzi di vendita, applicati su prodotti di tecnologia e non solo, a cifre quasi irrisorie.

La campagna promozionale che potete trovare elencata nel nostro articolo risulta essere disponibile solo per un periodo di tempo ridotto, le scorte sono raggiungibili esclusivamente nei negozi, ricordando comunque che le disponibilità potrebbero essere limitate, per questo motivo consigliamo di decidere rapidamente cosa volete effettivamente fare.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, avrete le offerte Amazon e tutti gli sconti più incredibili, in esclusiva assoluta sul vostro smartphone.

Lidl è follia, nasconde i nuovi prezzi più bassi del momento

Tantissimi sconti sono stati attivati da Lidl e riguardano per la maggior parte prodotti per il fai-da-te a marchio Parkside, in questi giorni gli sconti sono interessanti, ma come vi abbiamo anticipato prestate attenzione alle scorte, in quanto potrebbero terminare prima del previsto.

Il prodotto più costoso dell’intera selezione è senza dubbio la tagliatrice al plasma, in vendita alla cifra finale di 229 euro, scendendo poi verso i 149 euro necessari per l’acquisto del compressore da 24 litri, oppure i 29 euro per la pistola sparapunti ad aria compressa. Nel mezzo si trovano tanti accessori da non perdere di vista, come il set accessori per compressore da 89 euro, la pistola ad aria compressa da utilizzare per la verniciatura a 12,99 euro, la pinza rivettatrice con 151 accessori a 24,99 euro, oppure tante altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.