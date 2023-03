Su Spotify sta per arrivare un piccolo ma grande aggiornamento. Apparentemente potrebbe trattarsi di una modifica banale e di poco conto, in realtà quanto pensato dalla piattaforma stravolge l’utilizzo fino ad ora fatto della piccola icona a forma di cuore posizionata solitamente accanto al titolo dei brani e dei podcast ascoltati.

Il piccolo cuore, utilizzato per aggiungere alla lista dei Preferiti brani e contenuti ascoltati, sarà sostituito dal simbolo +. Quest’ultimo non servirà soltanto a indicare come preferito il brano musicale o il podcast che si desidera ma permetterà di aggiungerlo alle proprie playlist.

Spotify abbandona l’icona a forma di cuore (Mi Piace) per un’interfaccia ancora più intuitiva!

L’intento della piattaforma dedicata alla musica e ai podcast è proprio quello di rendere l’interfaccia dell’app ancora più intuitiva per gli utenti. Infatti, il piccolo cuore (Mi Piace) solitamente posizionato accanto al titolo del contenuto ascoltato, che permette soltanto di aggiungere brani e album alla lista dei preferiti sarà eliminato.

Un piccolo simbolo + racchiuderà in se più funzionalità permettendo agli utenti di aggiungere brani, album e podcast alle proprie playlist in maniera ancora più semplice, senza dover cliccare sui tre puntini e selezionare la voce. Inoltre, accanto a ogni brano sarà presente una piccola spunta verde che consentirà di spostare e ricollocare il contenuto in un solo tocco.

Sicuramente si tratta di un aggiornamento che non porta con se chissà quale innovazione dal punto di vista tecnico ma appare interessante notare come semplicità e intuitività siano le caratteristiche predilette nel mondo delle app.