Durante il MWC 2023, Qualcomm Technologies si configura, ancora una volta, come uno dei principali innovatori di tecnologie wireless al mondo. Il chipmaker americano ha confermato il proprio impegno nello sviluppo del Wi-Fi 7.

La fiera tecnologica di Barcellona è lo scenario perfetto per mostrare i muscoli in questo settore. L’obiettivo è quello di sviluppare la tecnologia sfruttando l’ecosistema globale di partner e dare vita alla prossima generazione di Wi-Fi.

Al fine di rendere immediatamente fruibile la nuova tecnologia, Qualcomm ha sviluppato una gamma completa di soluzioni Wi-Fi 7, compresa la tecnologia FastConnect 7800. In questo modo, è possibile offrire funzionalità esclusive e prestazioni migliorate. Un aspetto da non sottovalutare è anche la maggiore efficienza energetica, con conseguente risparmio per gli utenti a fronte di un incremento di performance.

Qualcomm si prepara ad essere il leader dell’era del Wi-Fi 7 grazie alla sua esperienza e alle partnership globali

La soluzione Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi/Bluetooth per smartphone, PC e dispositivi VR/AR/XR permette di sfruttare in maniera più efficiente la connettività. Infatti, grazie alle funzionalità esclusive di Wi-Fi 7 come High-Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, è possibile raggiungere velocità di picco fino a 5,8 Gbps con una riduzione importante della latenza rispetto alle generazioni precedenti.

Tuttavia, Qualcomm sostiene che lo sviluppo di Wi-Fi 7 non sarebbe stato possibile senza le innovazioni introdotte con Wi-Fi 6 e 6E. Questa tecnologia ha permesso lo sviluppo di 1.600 prodotti tra cui spiccano punti di accesso, router, gateway, smartphone, PC, XR e altro ancora.

L’era del Wi-Fi 7 è appena iniziata ma sono già tantissimi i dispositivi dotati di soluzioni Qualcomm compatibili. Tra questi spiccano certamente i nuovissimi smartphone Xiaomi 13 e 13 Pro, vivo X90 Pro+ e iQOO 11 Pro, Motorola Moto X40, Nubia RedMagic 8 Pro, OnePlus 11 Pro, Nubia Z50, and HONOR Magic 5.