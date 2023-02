Il Mobile World Congress 2023 si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo e ci attendiamo tantissimi dispositivi inediti. Tra questi, brillerà certamente il OnePlus 11 Concept, un device che si preannuncia unico nel suo genere.

OnePlus, infatti, svelerà proprio alla fiera dell’elettronica spagnola questo nuovo smartphone. Come suggerisce il nome, il dispositivo sarà una versione molto speciale del flagship presentato appena pochi giorni fa.

Il produttore cinese, al fine di aumentare l’interesse riguardo OnePlus 11 Concept, ne ha condiviso le prime immagini. Come si può ammirare nella foto in apertura e in quella in passo, si pone l’accento sull’esclusivo “flowing back” del dispositivo.

OnePlus ha svelato in anteprima il dell’atteso OnePlus 11 Concept, un device unico che sarà presentato al Mobile World Congress 2023

Si tratta di una innovazione ingegneristica che conferisce a OnePlus 11 Concept un aspetto unico. Le condutture che emergono dalla scocca posteriore sono caratterizzate dalla colorazioni blu ghiaccio e attraversano l’intero retro del telefono.

Lo stesso brand definisce questo movimento simile ad una “serie di vasi sanguigni“. Inoltre, per mantenere un design unibody, le condutture del Concapt sono alloggiate all’interno di un multi-strato di vetro ispirato “alla calma di un lago glaciale“.

Purtroppo non se ne conosco le caratteristiche tecniche o la dotazione hardware. Inoltre non è chiaro se questa versione darà vita ad una variante che sarà poi effettivamente commercializzata.

In ogni caso, il debutto ufficiale di OnePlus 11 Concept è fissato per lunedì 27 febbraio al Mobile World Congress. Per chi volesse partecipare all’evento in diretta, basterà recarsi allo stand #3M10 nel padiglione 3. Lo smartphone visionario del brand sarà affiancato dall’intera lineup di dispositivi realizzati dal produttore.