In occasione del MWC 2023, dopo la presentazione dell’attesa famiglia di flagship Xiaomi 13, il produttore cinese ha voluto sorprendere ulteriormente i propri utenti. Infatti, il brand ha lanciato i suoi nuovi prodotti AIoT e la lineup comprende le cuffie Buds 4 Pro, lo smartwatch Watch S1 Pro e Electric Scooter 4 Ultra.

Attraverso questi dispositivi, Xiaomi punta a rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento attraverso la trasformazione dell’interazione quotidiana. La tecnologia viene usata dagli utenti per migliorare la propria vita in diversi ambiti, secondo la visione dell’azienda.

Xiaomi presenta tanti device pensati per gli utenti e le loro necessità. Ecco arrivare Buds 4 Pro, Watch S1 Pro e Electric Scooter 4 Ultra.

Xiaomi Buds 4 Pro

Le funzionalità TWS avanzate e il design elegante rendono le Xiaomi Buds 4 Pro delle cuffie belle da vedere ma soprattutto funzionali. L’esperienza di ascolto offre una qualità elevata, in grado di offrire dei dettagli audio incredibili. La tecnologia LDAC di Sony permette una velocità di trasferimento dati fino a 990kbps e una profondità fino a 32 bit.

Unendo queste caratteristiche al supporto Hi-Res Audio Wireless, emerge chiaramente che l’esperienza d’ascolto con queste cuffie sarà notevole. Per chi volesse immergersi completamente nella musica, è presente la funzione di cancellazione attiva del rumore con una profondità fino a 48dB.

Inoltre, la feature Built-in Dimensional audio permette di rilevare i movimenti della testa e adeguare la fonte sonora. In questo modo sarà possibile godere di un audio immersivo e una copertura del suono surround.

Le Xiaomi Buds 4 Pro offrono fino a 9 ore di ascolto ininterrotto e fino a 38 ore di utilizzo con il case dedicato. Le colorazioni disponibili sono Star Gold e Space Black. Il prezzo di lancio delle cuffie è di 249,99€ sui canali ufficiali del produttore.

Xiaomi Watch S1 Pro

Xiaomi Watch S1 Pro nasce per unire il design degli orologi classici con le funzionalità e la tecnologia degli smartwatch. Il quadrante è caratterizzato da un display AMOLED da 1,47 pollici affiancato da una corona girevole e un vetro in cristallo di zaffiro antigraffio.

Tutti i materiali utilizzati sono pensati per assicurare resistenza e versatilità. Le colorazioni disponibili sono Black e Silver. Il primo unisce una cassa nera con cinturino in gomma fluorurata nera mentre il secondo è caratterizzato da una cassa argentata con cinturino in pelle marrone. Il quadrante è estremamente personalizzabile grazie ad oltre 100 interfacce.

Xiaomi Watch S1 Pro nasce per garantire la massima velocità di comunicazione tra smartwatch e smartphone. L’orologio dispone della funzione pop-up pairing per facilitare la configurazione. Le attività supportate sono oltre 100 con programmi personalizzati per offrire la massima versatilità e soddisfare le diverse esigenze di fitness. Non manca la possibilità di monitorare la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e il rilevamento della SpO₂.

La batteria assicura fino a 14 giorni di utilizzo e tramite la ricarica rapida, 10 minuti di carica offrono 2 giorni di autonomia. Il prezzo di lancio dello smartwatch è d 299,99€ su tutti i canali ufficiali del brand.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra è il primo monopattino elettrico del brand caratterizzato da un sistema a doppia sospensione. Questa soluzione offre una guida fluida e sicura su tutte le tipologie di terreno. Oltre alle sospensioni doppie, le gomme da 10 pollici sono pensate per ridurre il rischio di forature e quindi garantire la massima sicurezza per i guidatori.