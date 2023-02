I 60 anni di Automobili Lamborghini sono un traguardo speciale per il brand e per questo la casa del Toro ha scelto di festeggiare questa occasione in un modo unico. Ecco quindi nascere la collaborazione artistica d’avanguardia con IKEUCHI, dirompente artista contemporaneo giapponese.

La partnership prende il nome di “Chasing the Future“ proprio per sottolineare come lo sguardo di Lamborghini sia sempre rivolto al futuro. Non a caso, il motto del 60° anniversario è proprio “The future began in 1963” che possiamo tradurre con “Il futuro ha avuto inizio nel 1963“.

Grazie alla collaborazione tra IKEUCHI e l’azienda di Sant’Agata Bolognese, è stato possibile creare le opere “Time Gazer” (foto in basso) e “Huracán STO Time Chaser_111100” (foto in alto). Entrambe i progetti esplorano i concetti di “tempo” e “atemporalità” cari sia all’artista che alla casa automobilistica.

Lamborghini vuole stupire il mondo e per il suo 60° anniversario h avviato una speciale collaborazione con l’artista giapponese IKEUCHI

Time Gazer rappresenta un’opera su larga scala che unisce presente, passato e futuro. Per realizzare l’opera, l’artista ha utilizzato parti originali Lamborghini per sottolineare l’evoluzione della casa.

Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100, invece, è un’opera unica ed esclusiva realizzata in edizione limitata. L’obiettivo dell’artista è quello di esprimere il concetto di cibernetica collegandolo alla volontà di anticipare i tempi e di rompere con gli schemi del passato. Dal punto di vista cromatico, ci sono riferimenti ai colori di lancio dei principali modelli di Sant’Agata Bolognese, mentre l’utilizzo di 111100 rappresenta il codice binario per indicare il numero 60.

Le parti originali provengono da vetture iconiche come la Countach 25° Anniversario, la Diablo SE30, la Murciélago 40° Anniversario e la Aventador LP-720-4 50° Anniversario. La combinazione di queste parti con altri elementi ha permesso a IKEUCHI di interpretare la Huracán STO secondo il suo stile futuristico cyber-industriale.

Le dichiarazioni

Come commentato da Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini: “Siamo molto orgogliosi di presentare questo capolavoro insieme a IKEUCHI in occasione di questo 60° anniversario che rimarrà nella storia. L’opera Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100 è una combinazione di tradizione e innovazione, di passato e futuro, e rappresenta alla perfezione i valori Lamborghini. Il raggiungimento di un traguardo così significativo come il 60° anniversario è il momento perfetto per ribadire la volontà di Lamborghini di continuare a crescere come brand audace e anticonvenzionale, mettendosi sempre alla prova.”

Anche IKEUCHI, creatore del modello oggetto della collaborazione con Lamborghini, ha affermato: “Sono onorato di collaborare con un brand come Automobili Lamborghini, in particolare per il suo 60° anniversario. È un marchio che cerca sempre di plasmare il futuro e di sfidare lo status quo, proprio come cerco di fare io con la mia arte. “Time Gazer” e “Time Chaser” sono state realizzate unendo parti originali dei modelli relativi agli anniversari passati e vogliono essere una celebrazione della storia Lamborghini sin dai suoi primi anni con lo scopo di renderla immortale anche nel futuro. Spero che i clienti Lamborghini, e non solo, percepiscano il frutto di questa collaborazione come un’opera in grado di anticipare e celebrare il prossimo capitolo di questo brand in continua evoluzione.”